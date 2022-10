Lavori sul Ponte della Scafa: ecco quando, gli orari e come cambia la viabilità

Dalle parole ai fatti. E proseguono senza sosta i lavori a Fiumicino, sul ponte della Scafa: la manutenzione, avviata da Anas (Gruppo FS Italiane) lo scorso novembre è ancora in corso sulla statale 296 tra i km 4 e 6,860 a Fiumicino. I lavori, come spiega l’azienda, sono costati 1,4 milioni di euro e hanno come obiettivo riorganizzare la piattaforma stradale, andando a migliorare la sicurezza anche per i pedoni.

Come cambia il Ponte della Scafa

Con la nuova configurazione verrà messa in sicurezza la zona pedonale e verrà creato un percorso protetto dalla barriera di sicurezza stradale e da un parapetto lato mare, che sarà dotato di rete metallica anti-lancio, a protezione dei natanti e dei sottoservizi presenti.

Come cambia la viabilità, i giorni e gli orari

Per poter eseguire i lavori in piena sicurezza, sia per le maestranze coinvolte che per l’utenza in transito lungo la statale, sarà istituito il senso unico alternato, esclusivamente in orario notturno dalle 21.00 alle 6.00, nei giorni compresi tra il 12 ed il 13, tra il 17 ed il 22 e tra il 24 ed il 25 ottobre.

Traffico interdetto venerdì e sabato

Dalle 20.00 di venerdì 14 ottobre alle 9.00 di sabato 15 ottobre il ponte sarà interdetto al traffico in entrambe le direzioni, fatta eccezione per i mezzi di soccorso. In ogni caso, le deviazioni verranno segnalate sul posto.