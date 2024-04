NCC abusivi all’aeroporto di Fiumicino: pioggia di multe dei Carabinieri | I controlli

NCC illegali e taccheggiatori, ancora persone fermate dai Carabinieri presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino. Pioggia di multe.

Carabinieri impegnati nei controlli presso l’aeroporto di Fiumicino – (ilcorrieredellacitta.com)

Non si fermano i controlli dei Carabinieri nel principale scalo aeroportuale della Capitale. Nel mirino in particolare gli NCC irregolari, che nonostante i controlli praticamente quotidiani continuano ad imperversare nella zona, e le taccheggiatrici. Cinque le persone fermate complessivamente, con multe e denunce spiccate dai Militari.

NCC irregolari all’aeroporto di Fiumicino

I Carabinieri hanno sanzionato nello specifico 4 autisti NCC sorpresi nei pressi del Terminal 3 arrivi mentre procacciavano illecitamente clienti tra i passeggeri in transito, al di fuori degli stalli, senza averne titolo, per un importo complessivo di circa 8.256 euro.

Da ulteriori verifiche, uno dei conducenti è risultato anche sprovvisto della documentazione attestante la richiesta della prestazione professionale, per questo motivo gli è stato notificato l’ordine di allontanamento per 48 ore ed è stato anche sanzionato ulteriormente per un importo di 100 euro.

Furti nei negozi, due persone fermate

In distinti interventi, ancora, i Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino hanno poi denunciato 2 donne italiane, gravemente indiziate di aver tentato di superare le casse dei duty free presenti all’interno dello scalo aeroportuale senza pagare alcune confezioni di profumi, del valore complessivo di oltre 385 euro. Le donne sono state notate dal personale addetto alla vigilanza che ha allertato i Carabinieri. La refurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata ai responsabili dei negozi.

