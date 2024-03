Taccheggiatori all’aeroporto di Fiumicino: bottino da 3.000 euro

Dai furti nel duty free agli Ncc irregolari, i carabinieri hanno intensificato i controlli sotto Pasqua.

Con il ponte di Pasqua aumentano anche gli arrivi negli snodi aeroportuali e ferroviari della Capitale, con una maggior incidenza di crimini ai danni dei tantissimi turisti e visitatori che decidono di trascorrere le loro vacanze a Roma.

Proseguono perciò senza sosta, soprattutto in questo periodo di festività pasquali, i controlli dei carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino, all’interno dello scalo intercontinentale “Leonardo da Vinci”. Ben 7 i viaggiatori denunciati per episodi di taccheggio nel duty free dell’aeroporto, una prassi già registrata in diversi episodi dalle forze dell’Ordine nello stesso aeroporto.

Taccheggio al duty free dell’aeroporto di Fiumicino: denunciati 7 viaggiatori

Nelle ultime ore, in distinti interventi, i carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino hanno denunciato 7 viaggiatori che, in attesa dei rispettivi voli, hanno tentato di superare le casse dei duty free all’interno dello scalo, senza pagare diverse confezioni di profumi, prodotti di cosmetica, gastronomia e alcolici del valore di circa 3.000 euro.

I viaggiatori sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza che ha subito allertato i carabinieri: i militari hanno così proceduto a fermare le persone e a recuperata l’intera refurtiva che è stata poi riconsegnata ai responsabili dei duty free. Per loro è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per il reato di tentato furto.

Sanzione a un Ncc all’aeroporto di Fiumicino: multa da 2..064 euro

Controlli anche per gli Ncc nell’area esterna all’aeroporto. Nello specifico un Ncc è stato sanzionato per un importo di oltre 2.064 euro perché sorpreso a procacciare clienti presso i Terminal 3 arrivi.