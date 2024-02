Fiumicino, hostess perde il lavoro e distrugge il duty free

Paura e delirio all’aeroporto di Fiumicino: hostess licenziata distrugge duty free. La Polizia fa partire la denuncia per danni e lesioni.

Aeroporto di Fiumicino. Partenze e arrivi dovrebbero essere il pane quotidiano per dipendenti della struttura e non solo, ma c”è anche qualche sorpresa. Fare i conti con l’inaspettato può essere parte del lavoro. È successo al noto aeroporto, principale riferimento della Capitale per quanto riguarda il traffico aeroportuale, che ha dovuto fare i conti con un imprevisto tutt’altro che semplice da gestire.

Una hostess è stata licenziata dalla compagnia Avion Express. La notizia è stata appresa dalla donna quando era ancora in servizio, appena ha finito il turno si è scagliata contro il primo duty free nelle vicinanze cercando qualsiasi modo per sfogare la propria rabbia: risentimento che si è trasformato in danni e lesioni.

Fiumicino, hostess sbotta e distrugge un duty free: denunciata

La commessa presente ha cercato di sedare gli animi, ma non ha fatto altro che acuire la rabbia. Bottiglie rotte e danni agli scaffali. Una situazione limite che solo per puro caso non ha causato feriti o lesioni corporali. I rappresentanti della Polizia hanno provveduto a inoltrare la denuncia: le accuse sono di danni e lesioni, ma c’è dell’altro.

A quanto sembra la ragazza aveva già avuto problemi simili in precedenza ma non aveva mai reagito in questa maniera. Evidentemente stavolta la frustrazione ha raggiunto livelli incredibilmente alti. Al punto da compromettere anche l’incolumità altrui. L’intervento delle autorità ha evitato il peggio.

Leggi anche: Open Day per la CIE a Roma: ecco dove e quando

Fiumicino si conferma una struttura all’avanguardia, ma anche particolarmente difficile da gestire: uno studio britannico lo annovera fra gli aeroporti più stressanti a livello europeo. Non è difficile capirne i motivi, in particolare quando le giornate di lavoro finiscono con un “effetto sorpresa” non cercato ma sicuramente riuscito.