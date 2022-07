Notte bianca a Fregene sabato 9 luglio 2022: gli eventi e il programma di domani

L’attesa è finalmente finita: domani, sabato 9 luglio, a Fregene la notte sarà lunga. Il motivo? È prevista la notte bianca, che sicuramente visto il successo di quella di Fiumicino, non deluderà. Ma ecco, nel dettaglio, tutti gli eventi e il programma completo.

Gli orari della notte bianca di Fregene e come cambia la viabilità

Quella di domani, sabato 9 luglio, a Fregene sarà la seconda notte bianca. E saranno tantissimi gli eventi: dalla musica dal vivo, al dj set, fino all’intrattenimento per bimbi, mostre fotografiche, street food e spettacoli di danza.

Quanto alla viabilità, invece, i divieti di sosta, per consentire gli allestimenti in sicurezza, partiranno da oggi a mezzanotte, mentre i divieti di transito saranno attivi in alcuni casi già dalle 15 di domani. Su tutte le strade interessate dai provvedimenti sono già stati apposti gli avvisi per permettere alle persone di organizzare per tempo i propri spostamenti. A questo link è possibile consultare l’ordinanza per il dettaglio di tutte le strade: https://bit.ly/3AASZyO

Il calendario

Un programma fitto di eventi che si svolgerà, come la scorsa edizione, su viale Castellammare (dall’incrocio con viale della Pineta fino a via Cattolica), via San Fruttuoso e la piazzetta di viale Nettuno.

Discoteca all’aperto in piazzetta

In particolare, la piazzetta si trasformerà in una vera e propria discoteca all’aperto grazie alla presenza di Umberto e Damiano, speaker di Radio Globo. Nella stessa area, e sempre alle 19.30, Comic art- All night long con sputa fuoco e trampolieri.

Viale Castellammare – come spiega l’Amministrazione in una nota- sarà dedicato soprattutto alla musica dal vivo, alla danza e alle mostre. Dopo il grande riscontro di Fiumicino, torna anche a Fregene Vouno acoustic che si esibirà dalle 21.30 all’altezza del civico 131. Alla stessa ora, davanti al bar Bondolfi, “Serata Orientale” con “Aysha e le figlie di Ra”, in collaborazione con la scuola di danza sostare Danzando. Ancora, “Ladies & Gentlemen” in concerto al civico 37 e “AgapiaFolk” – Musiche, canti e balli della tradizione popolare italiana all’altezza del BBQ. Le due mostre fotografiche, una dedicata a Pasolini e l’altra che racconta la vita nei campi della comunità sikh di Maccarese, saranno visitabili dal civico 49 al 78. L’intrattenimento per bambini, invece, sarà allestito dal civico 8 all’incrocio con via Castiglioncello, tratto che ospita anche uno dei mercatini artigianali previsti per la serata. E poi, ancora, il concerto del trio Fccp e “Fregene Voices ” della scuola di musica “La pantera rosa”, il mercatino delle Opi e l’esibizione del coro “D’AltroCanto” sono solo alcuni esempi dei tanti appuntamenti di viale Castellammare.

Musica dal vivo

Alle 21.30 inizierà la musica dal vivo, poi ci saranno i saggi di danza country in un’area allestita a tema, la danza del ventre, il concerto “Fregene voices” della scuola “La Pantera rosa”, quello del coro “D’AltroCanto” e molti altri momenti musicali che animeranno tutto il tratto di viale Castellammare riservato alla Notte Bianca. Ancora, sempre alle ore 21.30, nel tratto tra il civico 8 e via Castiglioncello spettacolo “Maga Vivi” con bolle di sapone e altri show di intrattenimento per bambini.

Street Food e mostre fotografiche

Via San Fruttuoso, invece, sarà dedicata allo street food. Due invece le mostre fotografiche in programma. La prima, dedicata ai 100 anni di Pasolini e ai fratelli Citti, si troverà tra il civico 49 e il 52 di viale Castellammare. La seconda, intitolata “One day – Vita tra i campi, quotidianità della comunità indiana sikh di Maccarese” sarà visitabile dal civico 52 al civico 78, sempre su viale Castellammare.

Il programma completo, in costante aggiornamento, sul sito https://www.nottebiancafiumicino.it/fregene-9-luglio/