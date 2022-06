Notte Bianca di Fiumicino, parcheggi e navette gratuite: tutte le info per sabato 25 giugno

Fiumicino. Dopo anni e oltre di pandemia, restrizioni e impedimenti sociali di ogni tipo, finalmente a sabato 25 giugno ritorna Dopo anni e oltre di pandemia, restrizioni e impedimenti sociali di ogni tipo, finalmente a Fiumicino il prossimoritorna la notte bianca. Oltre 100 sono gli eventi che ci attendono nel fine settimana, un calendario ricchissimo all’insegna dei colori della pace.

La notte bianca di Fiumicino: navette gratuite per la festa

In occasione della ”Notte Bianca di Fiumicino”, dunque, il Comune di Fiumicino ha messo a disposizione tre navette gratuite per raggiungere comodamente le zone della festa da tre grandi parcheggi.

Le navette partiranno ogni 15 minuti a partire dalle 20 fino alle 2 di notte.

Le linee di trasporto per sabato 25 giugno

Queste le linee:

una navetta partirà dal nuovo parcheggio realizzato all’angolo tra via Coccia di Morto e via Foce Micina (oltre 600 posti auto) e porterà a Largo dei Delfini;

(oltre 600 posti auto) e porterà a Largo dei Delfini; una seconda navetta partirà dal parcheggio in via di Villa Guglielmi e dall’ex Centrale Enel (oltre 400 posti auto) e porterà in Viale Traiano nei pressi della passerella pedonale;

e dall’ex Centrale Enel (oltre 400 posti auto) e porterà in Viale Traiano nei pressi della passerella pedonale; una terza navetta partirà dal parcheggio in Largo Paolo Borsellino (oltre 600 posti auto) e porterà a Stella Maris, all’angolo tra via delle Meduse e via Giorgio Giorgis.

Trenino elettrico sul Lungomare

Sarà inoltre disponibile gratuitamente un trenino elettrico che effettuerà avanti e indietro il tragitto su tutto il Lungomare della Salute.

Proprio grazie alla presenza di queste tre navette gratuite si sconsiglia di inoltrarsi con le macchine, se non strettamente necessario, nel centro storico di Fiumicino (zona compresa tra via delle Ombrine e via Torre Clementina), e nell’area compresa tra via Giorgio Giorgis, Darsena e Lungomare della Salute.