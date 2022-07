Notte Bianca a Passoscuro, attesa per il concerto di Cristina D’Avena: il programma completo

Notte Bianca a Passoscuro, “save the date” come si usa dire in questi casi. L’appuntamento è per il prossimo 6 agosto quando si svolgerà il terzo e ultimo evento di questo tipo dopo le manifestazioni andate in scena a Fiumicino e Fregene. E per Passoscuro ci sarà una guess star d’eccezione: Cristina D’Avena.

Ingresso gratuito al concerto di Cristina D’Avena e dei Gem Boy a Passoscuro

L’evento centrale, a ingresso gratuito, sarà il concerto di Cristina D’Avena con i Gem Boy a partire dalle 21.30 in Piazza Domenica Santarelli. La cantante, nota per essere la voce delle sigle dei cartoni animati anni ’80 e ’90, proporrà alcuni dei suoi più grandi successi, amati da grandi e piccini, per una serata di allegria e spensieratezza rivolta a tutti. Tra i suoi titoli più famosi: Kiss Me Licia, i Puffi, Pollon, Lady Oscar, Mila e Shiro, Magica Emy, Occhi di gatto.

Il programma della notte bianca del 6 agosto

Ma ad animare la Notte Bianca di Passoscuro, oltre al concerto, saranno anche molti altri eventi organizzati dalla Proloco di Passoscuro, in collaborazione con le associazioni del territorio, di musica, gastronomia, street food, sport, arte, passeggiate culturali, comicità, giostre per bambini e mercatini artigianali.

Dove si svolge

Le strade interessate saranno:

Via Valledoria, da Piazza Santarelli all’angolo con via Sanluri,

Piazza Salvo D’Acquisto,

Via Florinas da Piazza Salvo D’Acquisto all’angolo con via Valledoria,

Via Sanluri dall’angolo con via Valledoria all’angolo con via Torralba e

Via di Villacidro dall’angolo con via Torralba all’angolo con via Villasalto.

Tutti i dettagli e le informazioni sugli eventi in programma su www.nottebiancafiumicino.it nella sezione “Passoscuro“.