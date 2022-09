Paura a Fiumicino, a fuoco il tetto di un edificio: traffico in tilt (FOTO)

Attimi di paura questa notte a Fiumicino per via di un incendio che ha riguardato il tetto di un edificio. Fortunatamente nel rogo non ci sono stati feriti ma al momento, nell’area interessata, la viabilità è bloccata.

Leggi anche: Roma, spaventoso incendio in un appartamento: anziana intossicata

Tetto di un edificio divorato dalle fiamme nella notte

I fatti sono avvenuti questa notte, quando la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato due APS con l’ausilio di due Autobotti e l’AS13 del distaccamento di Ostia a causa di un incendio che ha coinvolto il tetto di un edificio di un piano fuori terra. Il rogo è avvenuto a Fiumicino e precisamente in Via Passo della Sentinella 106.

Nessun ferito ma la circolazione è bloccata

Fortunatamente, come anticipato, nel rogo non ci sono stati feriti. È stata tuttavia effettuata, a scopo precauzionale, una verifica da parte del personale del 118 ad una persona che inalava i fumi sviluppati dall’incendio. Per facilitare le operazioni e mettere in sicurezza l’area, sul posto è stata momentaneamente interdetta la viabilità.