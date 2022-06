Rapina milionaria al ristorante: entra armato si fa consegnare gli orologi, uno vale 1 milione e mezzo

Rapina del secolo al ristorante La Marina, in via Torre Clementina, a Fiumicino. Un uomo armato è riuscito a portare via un bottino di oltre un milione e mezzo sottraendo due orologi.

E’ successo oggi all’ora di pranzo, nel noto ristorante nel pressi del molo. Un uomo con il volto travisato con un casco è entrato nel locale armato di pistola.

La rapina milionaria

Senza esitazioni, si è avvicinato al tavolo dove due ragazzi stavano pranzando. Ha puntato la pistola contro i due giovani e li ha costretti a consegnargli gli orologi che avevano al polso. Poi è fuggito rapidamente, facendo fuggire le proprie tracce.

Il bottino è ingente. Uno dei due orologi, infatti, è un Richar Mille dal valore di un milione e mezzo di euro. L’altro, invece un Rolex da “appena” 20 mila euro. Una miseria, se paragonato al primo gioiello. Data la consistenza del furto e la modalità – l’uomo si è diretto verso il tavolo dei due ragazzi, ignorando gli altri commensali – probabilmente il malvivente aveva puntato le sue vittime. Sapeva cosa doveva rubare. E, forse, il suo è un furto su commissione. Non è infatti facile “piazzare” un gioiello di quel tipo.

Le indagini

Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini. L’uomo è fuggito senza lasciare tracce, ma gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei giovani rapinati e delle persone presenti nel locale. Hanno poi acquisito i filmati delle telecamere della zona, per cercare di ricostruire i movimenti del malvivente, nella speranza di individuarlo.