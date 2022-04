Roma, sciopero di 4 ore giovedì 28 aprile: a rischio bus, metro e tram

Sciopero a Roma. È prevista per giovedì 28 aprile una protesta di 4 ore che potrebbe dar luogo a disagi per il trasporto pubblico. La protesta è stata proclamata dal sindacato Faisa Confail e coinvolgerà i lavoratori Atac, Cotral e Roma Tpl. La motivazione alla base dello sciopero è il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Sciopero a Roma giovedì 28 aprile: cosa sapere

A partire dalle 8.30 e fino alle 12.30 di giovedì 28 aprile il servizio pubblico della Capitale potrebbe subire alcuni disagi. L’agitazione coinvolgerà la rete Atac — a rischio bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini- Centocelle e Roma-Nord — e le linee bus gestite dalla Roma Tpl.

Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di sub affidamento. A livello regionale l’agitazione interesserà anche la rete Cotral. La protesta non interessa invece Ferrovie dello Stato.

Metro, biglietterie e parcheggi

Come informa Atac in una nota ‘durante lo sciopero nelle stazioni metroferroviarie che resteranno eventualmente aperte non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale’. Inoltre, per quel che riguarda le biglietterie e i parcheggi, durante la protesta ‘non sarà garantito il servizio delle biglietterie in alcune stazioni della rete metroferroviaria Atac mentre i parcheggi di scambio resteranno aperti; ‘il servizio delle biglieterie online non subirà alcuna interruzione‘, precisa poi Atac.