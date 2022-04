Nuovo sciopero a Roma: il 28 aprile trasporti a rischio per 4 ore

Nuovo sciopero Atac a Roma: il 28 Aprile i trasporti saranno a rischio per quattro ore, dalle 8:30 alle 12:30. Lo sciopero è stato indetto a livello nazionale dal sindacato Confail – Faisa con l’obiettivo di vedere riconosciuti i diritti di Lavoratori.

Le aziende interessate

Saranno interessate dallo sciopero tutte le aziende del trasporto pubblico locale, pubbliche e private. I disagi potranno interessare bus, tram, metro e per le tre ferrovie regionali gestite da Atac, Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord.

Lo sciopero interesserà anche i lavoratori di RomaTpl, Atac e Cotral.

Le linee della Roma Tpl a rischio per lo sciopero

Ecco l’elenco completo delle linee bus interessate dallo sciopero: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19.

I motivi della protesta

“Gli autoferrotranvieri sono in grosse difficoltà economiche per la perdita del potere di acquisto. Tra mutui e affitti da pagare, l’aumento di luce, gas e carburanti, l’aumento dei beni di prima necessità. Il Governo non può continuare a girarsi dall’altra parte e non prendere atto di quanto sta succedendo. Un rinnovo del Contratto Nazionale che non arriva mai e i contenuti, adesso, devono essere a favore dei Lavoratori e non, come ormai sta succedendo da troppi anni, a favore delle aziende. Chiediamo un rinnovo di contratto che possa portare “respiro” ai lavoratori, soprattutto sotto il profilo economico.” Queste le motivazioni dello sciopero comunicate in un avviso dalla Segreteria Nazionale del sindacato.

Durante lo sciopero nelle stazioni della rete metro e treni di Atac che resteranno aperte non verrà garantito il servizio di scale mobili ed ascensori , Non sarà, inolte, garantito il servizio biglietteria in alcune metro.

