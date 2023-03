Sagra della tellina a Passoscuro: ecco quando, le date. Nel mese di Giugno 2023, il Comune di Fiumicino ha ufficializzato la presenza della “Sagra della Tellina” all’interno del quartiere di Passoscuro. Una manifestazione che celebrerà il famoso mollusco che vive sule coste del Litorale Romano, in un evento dove i cittadini faranno assaggiare i piatti tipici con questo particolare Tellinidae: in tal senso, ci sarà la possibilità di assaggiare e degustare i leggendari “spaghetti con le telline”, ovvero un piatto che ha segnato la storia delle coste romane.

La Sagra della Tellina a Passoscuro, appuntamento a Giugno

Sul territorio di Passoscuro, la manifestazione quest’anno arriverà alla sua 45esima edizione, rendendola di fatto un pezzo importante della storia del Litorale Romano. L’appuntamento sarà organizzato dal 2 al 4 giugno 2023. Oltre alle leggendarie telline pescate sul litorale, ci sarà la possibilità di degustare altre prelibatezze del nostro territorio: tra queste, i famosi cartocci di pesce che contraddistinguono non solo Passoscuro, ma tutto il territorio fiumicinese.

A organizzarle l’evento, che già fa immaginare migliaia di presenze per degustare i famosi “spaghetti con le telline”, sarà la Pro Loco di Passoscuro. Come fa sapere la stessa realtà culturale, la manifestazione si pone l’obiettivo di promuovere le prelibatezze della nostra enogastronomia, dando visibilità in primis a quelle pietanze fatte con i prodotti del nostro mare. Le date quindi sono già confermate, con gli organizzatori che sono già al lavoro per rendere questo evento uno tra i più visitati del territorio fiumicinese.

Come sappiamo, non solo da Roma giungono per visitare la Sagra della Tellina. La portata di questo evento è di misura regionale, considerato come le persone vengono anche da altre province per degustare i noti prodotti enogastronomici che contraddistinguono la cucina del Litorale Romano. Un’occasione, quindi, che nessun cittadino e tantomeno nessun turista si deve perdere, perché lo “spaghetto con le telline” è davvero qualcosa di magico.