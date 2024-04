Tartaruga marina sulla spiaggia di Focene: muore poco dopo il ritrovamento

Stamattina sono stati diversi coloro che, approfittando della bella giornata, si sono cocessi una passeggiata in spiaggia. E anche a Focene, frazione di Fiumicino, i residenti hanno deciso di concedersi qualche ora in riva al mare, seppure si sono trovati di fronte uno spettacolo triste: una Caretta caretta sofferente. Immediato il tam tam sui social e la richiesta di aiuto alla Capitaneria di porto che è accorsa per verificare cosa era successo insieme a un veterinario dell’Asl.

La tartaruga è morta poco dopo il ritrovamento

Purtroppo per la tartaruga non c’è stato nulla da fare e la Tartalazio ne ha registrato il decesso. Non è escluso che sull’animale vengano svolti accertamenti utili a stabilire quali siano state le cause della morte. Verrà probabilmente affidato agli esperti dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Lazio e Toscana il compito di svolgere esame autoptico utile a stabilire cosa sia successo.

La seconda morta quest’anno

Purtroppo non è il primo caso di Caretta caretta trovata morta quest’anno. Poco tempo fa, precisamente il 24 febbraio scorso, è stata trovata sulla spiaggia del Villagio dei Pescatori e Fregene, un esemplare di 85 per 50 che, al momento del rinvenimento, non presentava ferite.