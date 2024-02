Tartaruga Caretta Caretta trovata morta sulla spiaggia di Fregene

Una tartaruga marina Caretta Caretta è stata trovata morta nelle prime ore di oggi, sabato 24 febbraio sulla spiaggia del Villagio dei Pescatori e Fregene. Sul posto sono accorsi i militari dell’Ufficio marittimo locale per verificare l’accaduto.

L’allarme è stato dato poco dopo le 6 di oggi da alcuni passanti e, una volta sul posto, gli uomini della Capitaneria di porto si sono trovati di fronte all’esemplare di Caretta Caretta lungo 85 centimetri e largo 50. Dai primi rilievi esterni sull’animale non sono state rilevate ferite, ma si pensa che il maltempo della scorsa notte possa averla trascinata a riva.

L’istituto Zooprofilattico indagherà sulle cause del decesso

Al momento non sono chiare le cause del decesso dell’animale, si tratta di risposte che arriveranno dall’Istituto Zooprofilattico sperimentale di Lazio e Toscana, al quale la carcassa della tartaruga verrà consegnata per svolgere tutte le indagini utili a stabilire le cause della morte.

Solo due settimane fa un altro esemplare è stato trovato morto ad Ardea

Solo due settimane fa un altro esemplare di Caretta Caretta è stata trovata morta sulla spiaggia della Marina di Ardea. Anche in quel caso l’animale, si pensa, sia stato trascinato a riva dal mare e i soccorritori non hanno potuto fare nulla per aiutare la tartaruga della quale hanno solo potuto constare il decesso.