Ardea: trovata morta in spiaggia una tartaruga Caretta Caretta (FOTO)

Macabro rinvenimento nella giornata di ieri sul litorale romano. Una tartaruga “Caretta Caretta” è stata trovata spiaggiata ad Ardea.

Sono stati alcuni passanti nella giornata di ieri, martedì 26 dicembre 2023, giorno di Santo Stefano, a lanciare l’allarme. Un grosso esemplare di tartaruga marina è stato trovato spiaggiato sul lungomare degli ardeatini, ad Ardea, tra gli stabilimenti Barumba Beach e il Sayonara.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Ardea. Adesso si cerca di risalire alle cause che hanno portato alla morte dell’animale.

Tartaruga spiaggiata ad Ardea

L’esemplare, di dimensioni significative, circa 57.5 di lunghezza per 53.5 di larghezza, presentava una vistosa ferita sul piastrone. Nelle prossime ore la carcassa sarà trasferita presso l’Istituto zooprofilattico per essere esaminata.

Il litorale romano, purtroppo, non è nuovo ad episodi del genere. Se da un lato negli ultimi tempi sono cresciute fortunatamente le nidificazioni, e l’ultima estate non ha fatto eccezione, in questi anni non sono mancati i casi di spiaggiamento, con esemplari ritrovati senza vita lungo la costa. L’ultimo picco di decessi risale in particolare due anni fa quando oltre 50 esemplari morirono soltanto nei primi sei mesi dell’anno.

