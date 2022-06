Tragedia in mare: 50enne si tuffa e muore annegato

Era entrato in acqua, ne stava approfittando per ‘rinfrescarsi’ un po’ dopo le ore passate sotto il sole. Purtroppo, però, la corrente l’ha trascinato via e quei momenti, che sarebbero dovuti essere di relax, si sono trasformati in tragedia.

È morto così un uomo, annegato a Passoscuro ieri pomeriggio intorno alle 14, probabilmente stroncato da una malore.

Uomo morto a Passoscuro dopo il tuffo in mare

Si era tuffato in acqua (nonostante la bandiera rossa), ma da lì, da quel mare, che in realtà era molto agitato, purtroppo non è più riemerso vivo. La tragedia ieri pomeriggio a Passoscuro, intorno alle 14, dove un uomo, classe 1972, originario dell’Ecuador, ma da anni a Roma, ha perso la vita. Inutili tutti i tentativi di soccorso: il personale sanitario del 118, intervenuto sul posto, ha cercato di rianimarlo, ma poi non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo presenti i Carabinieri.

19enne morto annegato in piscina

Proprio pochi giorni fa, nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 giugno, un giovane di 19 anni è morto annegato a Roma, dopo un tuffo in piscina. In quella che doveva essere una festa di compleanno all’Appio Claudio Tennis Club, in quel party che si è trasformato in tragedia.

I ragazzi si stavano divertendo, tra tuffi e giochi in acqua quando, improvvisamente, si sono accorti che il loro amico non era riemerso. Zhu Wei Rong, ragazzo nato in Italia da genitori di origine cinese, poco prima aveva deciso di tuffarsi, poi però qualcosa è andato storto perché il 19enne è morto annegato, il suo corpo è rimasto sul fondo. Vano l’aiuto degli amici, che hanno tentato di salvarlo.