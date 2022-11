Furbetti del reddito di cittadinanza: truffa per oltre 12.000 euro

Percepivano indebitamente il Reddito di Cittadinanza ma sono stati ‘beccati’. Credevano di farla franca invece le malefatte sono state portate a galla dei militari del N.O.R.M. La loro era una truffa in piena regola che gli ha fruttato un gruzzoletto di oltre 12mila euro. Ora però, un uomo e una donna di 47 e 42 anni, sono stati denunciati.

Le indagini dei carabinieri

L’ operazione si inserisce in un servizio di controllo più ampio messo in atto dalla Compagnia Carabinieri di Formia e finalizzato alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio. Nella fattispecie, dopo mirate attività investigative da parte dei militari sono state raccolte e sottoposte al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di due soggetti.

La denuncia e la truffa

Denunciati un uomo ed una donna della Provincia di Napoli, rispettivamente di 47 e 42 anni, poiché al fine di ottenere il “Reddito di Cittadinanza” omettevano di comunicare all’INPS informazioni inerenti allo stato detentivo proprio o di familiari conviventi. Il denaro veniva dunque percepito e non si trattava esattamente di pochi spiccioli. Infatti, erano circa 5.450-euro relativamente al periodo marzo/settembre 2022 e 6.877,58-euro quelli relativi al l periodo ottobre2021/aprile 2022.