Minacce di morte, aggressioni e tensione continua: l’incubo in casa per i familiari

Formia. Uno stato di ansia permanente, e una tensione continue. Sembrava che potesse scoppiare in un impeto di violenza da un momento all’altro. Questo il clima che aveva generato all’interno della sua stessa famiglia. Una tensione causata dalla sua condotta violenta: aggressioni, molestie e persecuzioni erano all’ordine del giorno.

Minacce, molestie e intimidazioni dentro le mura di casa

Nella serata di martedì 22 marzo, il personale del Commissariato di Formia ha condotto agli arresti domiciliari un cittadino italiano di 47 anni, pregiudicato, e residente a SS. Cosma e Damiano dopo diverse segnalazioni e denunce. Negli ultimi mesi, infatti, i malcapitati avevano già segnalato agli agenti il suo comportamento molesto e minaccioso.

Leggi anche: Formia, arrestato noto commerciante con il vizio dello spaccio: denunciati moglie e figli

Le denunce e l’arresto del 47enne a Formia

Gli atteggiamenti violenti erano poi resi ancor più gravi dalle reiterate minacce nei confronti dei familiari. Più volte l’uomo li aveva minacciati di morte e più volte giurava che li avrebbe messi in atto il prima possibile per farla finita con le loro vite. Erano ormai soggiogati e intimoriti, ogni sua richiesta diventava un ordine minatorio e in casa nessuno era più al sicuro. Dopo l’intervento degli agenti, e dopo aver ascoltata le ulteriori testimonianze sul suo conto, lo hanno portato presso la sua abitazione per proseguire con i domiciliari.