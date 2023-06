Bomba d’acqua e fango nel frusinate: autosalone sommerso e residenti evacuati

Un terribile ondata di maltempo quella che nelle scorse ore ha interessato il frusinate. Uno scenario a dir poco spettrale quello documentato dalle foto presenti in rete e pubblicate dai residenti, amareggiati e preoccupati per quanto accaduto. Auto completamente sommerse dell’acqua, un fosso esondato, la situazione nella provincia sud di Frosinone non è certamente delle più rosee. Immagini che, inoltre, non possono non far tornare alle mente quelle dell’alluvione che ha recentemente stravolto l’Emilia Romagna.

La violenta bomba d’acqua e i danni

I danni maggiori si sono registrati nell’area sud della provincia di Frosinone ed in particolare ad Arce dove è esondato un fosso e il parco mezzi di un rivenditore di auto è stato completamene allogato dalla pioggia battente. Sul territorio, che si trova tra Cassino e Frosinone, si è abbattuto un violento nubifragio che ha provocato un allagamento senza precedenti e un’onda di fango. Il canale a valle la montagna di Rocca d’Arce non è riuscito a contenere tutta l’acqua che è poi fuoriuscita in tutta la sua violenza. Violenza che non ha risparmiato l’autosalone Terenzio il cui piazzale, peraltro pieno di auto, è stato invaso dall’acqua che ha poi sommerso ogni veicolo. Vivi per miracolo i dipendenti e il titolare della concessionaria che sono riusciti a scappare prima che l’onda di fango travolgesse anche loro.

La situazione in campagna (e non solo)

Sul posto sono attivati i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Ingenti i danni registrati. Poi, nel giro di poco tempo, anche tutta la campagna a ridosso della Casilina si è allagata. Casolari e stalle sommersi e per precauzione circa 20 persone sono state evacuate. Allagati anche case e cantine site nel centro storico del paese e nella parte bassa dello stesso.

I residenti

Una situazione difficile, di fronte alla quale un senso di sconforto ed impotenza invade i residenti: “Vedere queste immagini provoca un profondo senso di sconforto e impotenza. Purtroppo, questa ondata di maltempo sta lasciando degli strascichi importanti e oggi non ha risparmiato nemmeno il mio paese”, commenta sui social uno di loro.

Foto Facebook Sara Simone