Cade mentre sistema il tetto di casa: morto sul colpo

Aveva deciso di riparare insieme al fratello il tetto della loro abitazione a Ceccano, in provincia di Frosinone. E ieri pomeriggio era salito su una scala per effettuare i lavori necessari.

Ma, per cause ancora da accertare, è caduto e, dopo un volo di oltre tre metri, l’uomo, un pensionato di 69 anni, è morto sul colpo. F.T. è stato immediatamente soccorso dai sanitari dell’Ares 118, ma i medici intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Incidente domestico

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Ceccano. Dai primi rilievi, si tratterebbe di un incidente domestico, dovuto probabilmente a un malore o a una distrazione. L’uomo, che avrebbe compiuto 70 anni a settembre, è scivolato dalla scala e la caduto non gli ha lasciato scampo. I rilievi di rito sono stati compiuti dai carabinieri della sezione scientifica.

La salma del pensionato è stata trasportata all’ospedale Spaziani di Frosinone. Non appena terminati gli esami da parte del medico necrosporo, verrà riconsegnata ai familiari.

