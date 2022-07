Frosinone, bimbo di 10 anni muore di Covid: la denuncia dei genitori

Questa mattina, un bimbo di 10 anni è morto all’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone. Le sue condizioni erano gravi a causa di una crisi respiratoria data dal Covid. Stando al racconto dei genitori, disperati avrebbero insistentemente chiesto ai medici di trasferire il bambino a Roma. Cosa che però, non è accaduta.

Cos’è successo

Secondo la ricostruzione dei familiari, l’arrivo dell’ambulanza per il trasferimento a Roma si è fatto attendere perché nessuna era disponibile. Sul posto, sono arrivati gli agenti della squadra mobile della Questura di Frosinone. Al momento, sono in corso le indagini per verificare la causa del decesso del bambino. E si sta verificando, inoltre, se e come mai non è potuta arrivare nessuna ambulanza. La notizia è stata riportata da ilMessaggero.

La risposta delle Asl

Le Asl si sono messe “a disposizione per collaborare e chiarire cosa sia successo”. Secondo le prime ricostruzioni, le condizioni del bambino sarebbero state già molto gravi.

L’assessorato alla sanità della Regione Lazio ha dichiarato: “L’indagine interna avrà il compito di chiarire tutte le procedure messe in atto nel caso specifico. Vogliamo assicurare massima celerità e trasparenza. Con questo, formuliamo il più profondo cordoglio ai famigliari e i cari del bambino”.