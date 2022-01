Covid e raccolta differenziata: cosa cambia per chi è positivo

Nel Comune di Patrica, in provincia di Frosinone, sono state emanate nuove regole da seguire per lo smaltimento dei rifiuti per coloro che sono positivi al Covid-19. A darne l’annuncio è stato il Comune stesso annunciando uno stop alla raccolta differenziata per i cittadini contagiati o a rischio contagio.

Le nuove regole

Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, è interrotta la raccolta differenziata. Tutti i rifiuti domestici, includendo fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, dovranno essere considerati indifferenziati quindi raccolti e conferiti insieme. Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti trasparenti uno dentro l’altro. I rifiuti, infine, andranno esposti al di fuori dell’abitazione il martedì e il venerdì previo avviso dell’operatore.

Per informazioni contattare: Ufficio ecosportello 0775 1855297 (dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 martedì e giovedì dalle 17 alle 19), ufficio tecnico 0775 807829.