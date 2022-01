Coronavirus, oggi nel Lazio calano i positivi, in aumento i ricoveri. I dati aggiornati

Calano i nuovi casi positivi nel Lazio. Dopo gli oltre 14.000 di ieri, nelle ultime 24 ore si sono registrati 12.651 contagi, ma restano in aumento i ricoveri (con un incremento di 74). 8, invece, i pazienti deceduti. I casi a Roma città, come ha fatto sapere l’assessore D’Amato, sono a quota 6.473.

Rispetto al 23 gennaio dello scorso anno si registrano 557 ricoveri in meno in area medica, 76 in meno in terapia intensiva e 34 decessi in meno. Numeri che dimostrano – ribadisce D’Amato nel bollettino odierno – l’importanza della vaccinazione.

Coronavirus nel Lazio: i dati aggiornati al 23 gennaio 2022

Attualmente, nel Lazio sono 271243 i pazienti positivi: 2019 sono ricoverati, 207 sono in terapia intensiva e tutti gli altri, 269017, sono in isolamento domiciliare.

Lazio: Open Day per le donne in gravidanza

Il prossimo 2 febbraio nel Lazio ci sarà un Open Day rivolto alle donne in gravidanza e in allattamento presso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Vaccinarsi, anche da incinte, è importante e lo ha ribadito più volte l’assessore D’Amato, soprattutto dopo la tragica notizia della 28enne di Aprilia morta pochi giorni fa di Covid dopo aver dato alla luce prematuramente il bimbo che portava in grembo.

Coronavirus nel Lazio: i dati delle Asl

Asl Roma 1: sono 1.949 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 2.803 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 1.721 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 519 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 1.229 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 1.433 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Coronavirus nel Lazio: i dati nelle province

Nelle province si registrano 2.997 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 867 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 1.067 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 253 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 810 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.