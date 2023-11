‘Dammi i soldi in cassa’ e punta il coltello contro la cassiera: rapinatore in fuga arrestato dai Carabinieri

È entrato nel supermercato e ha minacciato la cassiera con un coltello per farsi consegnare l’incasso. Qualche giorno fa un 27enne originario del napoletano ma residente in una cittadina del cassinate, volto già noto alle forze dell’ordine, ha messo a segno una rapina presso il supermercato Europsin di via Casilina a Cassino. Una volta che gli sono stati consegnati i soldi, mille euro, il giovane rapinatore è scappato velocemente.

Intanto, però, qualcuno dei clienti del negozio che aveva assistito alla scena aveva dato l’allarme e i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cassino erano accorsi sul posto. Un intervento tanto celere, quello dei militari, da consentirgli di vedere il malvivente che cercava di far perdere le proprie tracce correndo verso le campagne circostanti. Un avvistamento che ha innescato l’inseguimento e quindi l’arresto con l’accusa di rapina a mano armata. Intanto, però, i Carabinieri sono riusciti a recuperare la refurtiva che è stata restituita al gestore del supermercato.

Il rapinatore è poi dovuto comparire davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino. E il magistrato ha convalidato l’operato della Polizia Giudiziaria disponendo per l’indagato la custodia cautelare in carcere.

Nonostante il grande spavento, per fortuna, il piano del 27enne è andato in fumo grazie alla celerità degli uomini dell’Arma che non hanno dato tempo al malvivente di scappare. Un intervento repentino reso possibile dalla fiducia che le persone ripongono nelle forze dell’ordine, visto che qualcuno dei presenti, non ha perso tempo e ha immediatamente dato l’allarme. D’altro canto l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Cassino resta costante nel contrasto di ogni forma di illegalità in risposta alla richiesta di sicurezza della popolazione cassinate e dei paesi limitrofi.