Follia in ospedale, colpisce un medico e due poliziotti con l’estintore

In un attimo al Pronto soccorso dell’ospedale Spaziani di Frosinone è stato il caos. Un uomo ha aggredito il medico del reparto di neurochirurgia che doveva visitarlo con un estintore, con il quale a seguire ha percosso anche due agenti di Polizia intervenuti per calmarlo. Una scena terribile quella che si è prospettata a quanti si trovavano nel presidio sanitario. Un inspiegabile momento di follia che ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

L’uomo ha anche distrutto un distributore e una porta a vetri

Dopo l’aggressione del medico e degli agenti, sembrerebbe che il paziente abbia anche distrutto un distributore automatico e a seguire una porta a vetri e danneggiato alcune auto parcheggiate nel piazzale dell’ospedale. Non contento avrebbe anche minacciato i presenti contribuendo ad alimentare il clima di terrore che aveva provocato.

Nell’ultimo periodo sono diverse le aggressioni ai danni di operatori sanitari

Purtroppo non si è trattato di un caso isolato. Si ripetono le aggressioni ai danni degli operatori sanitari che si trovano a lavorare in un clima di grande tensione e paura. Solo qualche tempo fa un’infermiera è stata aggredita da un uomo che le ha lanciato contro una sedia. La vittima, spaventata da quanto le stava capitando, ha anche avuto un malore.

Proseguono gli appelli a tutela del personale ospedaliero sempre più a rischio

Anche a Ostia qualche mese fa un ragazzo si è scagliato contro due vigilantes e alcuni infermieri presenti al momento dei fatti. Si tratta di vicende che preoccupano per la violenza con cui si registrano e anche per i continui rischi ai quali il personale sanitario viene sottoposto quotidianamente durante i turni di servizio. Numerosi gli appelli delle sigle sindacali che sollecitano interventi di tutela dei sanitari. Richieste di aiuto che, purtroppo, sembrano non frenare il ripetersi di aggressioni ai danni del personale ospedaliero.