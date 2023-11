Frosinone, il “paninaro” con il deposito di alimenti abusivo nel furgone: sequestrati 30kg di cibo

Cronaca Frosinone, controlli del NAS nel settore del commercio itinerante, passati al vaglio i furgoni che vendono cibo e bevande. Multe e una richiesta chiusura inoltrata alla ASL.

Proseguono i controlli dei carabinieri del NAS di Latina, con il supporto dei colleghi dell’Arma territoriale, con l’obiettivo di contrastare la vendita di prodotti alimentari senza il rispetto dei requisiti minimi previsti dalle norme igienico-sanitarie e con lo scopo di tutelare la salute dei numerosissimi avventori dei furgoni allestiti per la vendita di alimenti e bevande, operanti nel Comune di Frosinone.

Controlli del NAS a Frosinone

In particolare, al termine di tre verifiche ispettive, i militari, oltre ad aver riscontrato carenze igienico sanitarie e proceduto al sequestro amministrativo complessivo di circa 30 kg di alimenti vari (pane, salumi, formaggi, verdure, ecc.) mancanti di documentazione attestante la tracciabilità, hanno rinvenuto un deposito alimenti abusivo all’interno di un furgone parcheggiato nelle immediate adiacenze di una dell’attività controllate, per cui è stata inoltrata proposta di chiusura all’Asl di Frosinone.

Multato un altro furgone

Inoltre, nel medesimo contesto ispettivo, avendo riscontrato irregolarità in materia di Codice della Strada, è stato richiesto l’intervento dei colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Frosinone, che hanno sanzionato il titolare di uno dei furgoni controllati, risultato privo della prescritta revisione periodica.

Le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente a circa 5.000 euro. Previsti ulteriori controlli anche nei giorni a seguire.

