Frosinone, madre e figlia muoiono a poche ore di distanza nello stesso ospedale

Questa è la storia di una madre e di sua figlia, unite dallo stesso tragico destino. Sara e sua mamma Rossella sono, infatti, decedute a distanza di poche ore l’una dall’altra nello stesso ospedale, il Fabrizio Spaziani di Frosinone. La vicenda ha scosso profondamente l’intera cittadina dove, peraltro, la donna era molto conosciuta. Disposta dalla procura di Frosinone l’autopsia per determinare le cause di una morte così improvvisa.

Mamma e figlia morte a poche ore di distanza

‘Sono due giorni senza di te e sono distrutto‘ queste le parole del compagno di Sara Palmiero, profondamente addolorato per l’accaduto. La donna aveva 47 anni ed era un ex arbitra di calcio. È giunta al pronto soccorso dopo aver avuto un malore in casa ma purtroppo non c’è stato per lei nulla da fare. La vittima era molto nota in città. Purtroppo, nel pomeriggio, a perdere la vita nello stesso ospedale anche Rossella Boi, 77enne e madre di Sara. La donna era ricoverata presso il nosocomio già da qualche settimana.

Il cordoglio dell’associazione Arbitri

Sara lavorava all’Unieuro ma in provincia di Frosinone era molto conosciuta per la sua attività di arbitraggio: ‘Lei fu la prima donna della nostra sezione ad esordire nella categoria promozione nel maggio del 2001. Condoglianze a tutta la sua famiglia dal Presidente Paolo Iaboni e da tutta la Sezione AIA di Frosinone. Si rimane arbitri per sempre!’. Questo il messaggio di cordoglio con il quale il presidente Iaboni e tutta la sezione AIA ha voluto ricordare Sara.