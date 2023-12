Incidente mortale sulla Casilina: perde la vita una donna, strada chiusa

Continua ad allungarsi il tremendo bilancio degli incidenti stradali in queste ultime ore nel Lazio. Un altro grave sinistro è avvenuto stamani sulla Casilina, nel Comune di Anagni, in provincia di Frosinone. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso. A Roma invece registrati un morto e due feriti gravi.

Sono ore davvero drammatiche nel Lazio per ciò che riguarda i sinistri stradali. L’ultima notizia arriva dal Comune di Anagni: qui, sulla Casilina, una Smart ed un mezzo pesante si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio è stata una donna – che si trovava a bordo dell’auto – che è deceduta nonostante l’intervento dell’elisoccorso. Altre due persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il 118, anche con un mezzo aereo come visto. Per quanto riguarda la donna, quest’ultima, nonostante i disperati tentativi di soccorso, non c’è stato nulla da fare.

Scontro frontale sulla Casilina oggi 16 dicembre

L’incidente, come riporta l’Ansa, è avvenuto in località Osteria della Fontana esattamente all’altezza del Km 61 della SR6. Lo scontro è stato molto violento e i due mezzi coinvolti, dopo l’impatto, sono finiti ai lati opposti della carreggiata. L’elicottero, da quanto si apprende, è giunto dalla postazione di Latina: ma non è bastato per salvare la vita alla donna. Disagi e ripercussioni alla viabilità di zona a seguito dell’incidente avvenuto poco dopo le 10.00 di oggi sabato 16 dicembre 2023.

Strada chiusa per l’incidente mortale

In questo momento sulla SS6 “Casilina” è temporaneamente chiuso il tratto al km 65,750. Lo comunica Anas in una nota.

Aggiornamento ore 14.00 – La strada è stata riaperta.

Un morto e due feriti gravi a Roma

Come detto sono ore drammatiche sotto il profilo degli incidenti stradali nel Lazio. Nella Capitale sono stati diversi i gravi episodi registrati: una coppia di coniugi è stata investita lungo Via di Tor Tre Teste con il marito che è morto sul colpo mentre la moglie è finita in Ospedale. Sulla Prenestina invece un uomo, sceso dall’auto dopo un sinistro autonomo, è stato falciato da un secondo veicolo in transito fuggito via dopo l’impatto.