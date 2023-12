Roma, coppia di anziani travolti da un’auto: morto il marito, in Ospedale la moglie

Pedone investito e ucciso a Roma in Via di Tor Tre Teste, ferita la moglie che era con lui. Dramma ieri sera, venerdì 15 dicembre 2023, intorno alle 19.00. Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. La vittima aveva 74 anni.

Ancora un incidente dall’esito mortale a Roma. Ormai non passa giorno senza che le cronache romane si riempiano di gravi sinistri stradali, spesso con vittime. Come ieri nel tardo pomeriggio in Via di Tor Tre Teste dove è stato registrato l’ultimo decesso: un anziano falciato sulla carreggiata mentre si trovava in compagnia della moglie.

Per lui infatti, nonostante i disperati tentativi di soccorso, non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto con un’auto che, evidentemente, non si è accorta della presenza dei coniugi in strada. E li ha centrati in pieno.

Investimento mortale in Via di Tor Tre teste

L’episodio è avvenuto come detto in apertura lungo Via di Tor Tre Teste in corrispondenza del civico 201. Qui la macchina, una Volskwagen Polo, ha travolto i due anziani: lui di 74 anni, morto sul colpo, e la moglie di un anno più giovane, portata in Ospedale con diverse fratture ma in codice giallo. Il conducente, un uomo di 48 anni, è stato sottoposto ai test di rito per alcol e droga presso il Policlinico Tor Vergata. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Il precedente

La notizia ha sconvolto tutti nel quartiere soprattutto perché, come si evince dalle testimonianze postate nei gruppi social di zona, non è la prima volta che lungo quella strada di verificano incidenti del genere. “E purtroppo anche oggi (ieri, ndr) su via Tor Tre Teste un altro investimento con risvolti drammatici. Le luci stradali sono spente da tempo, vedremo quando la metteranno in sicurezza”, è uno dei commenti affidati alla rete. “Adesso sicuramente si darà seguito a tutte quelle denunce che sono state fatte dal Comitato di Quartiere e dai cittadini di Tor Tre teste – aggiunge un cittadino – ma è troppo tardi e non possiamo vivere in una città sempre più buia e sorda alle richieste dei cittadini e dove la sicurezza stradale (e non) è solo una lontana parola in questa città”.