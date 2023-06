Ha un malore alla guida e finisce nel canale: morta una donna

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata questa mattina nel territorio del Frusinate. Qui una donna è finita con l’auto in un canale ed è morta. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, 5 giugno, in zona Tomacella, nel territorio di Patrica. Attualmente in corso le indagini delle forze dell’ordine per determinare con esattezza la dinamica del sinistro.

Incidente mortale a Ostia, 26enne si costituisce: ‘Ho investito io Wagner Carcione’

Il tragico incidente questa mattina

Stando alle prime informazioni, la donna, una 49enne, avrebbe perso il controllo dell’auto a causa di un malore finendo poi nel canale. Un impatto violento che purtroppo non le ha lasciato scampo. I fatti sono avvenuti questa mattina presto, intorno alle 6, nelle vicinanze del bivio Tomacella, nella zona a nord del Frusinate. A far scattare l’allarme, sono stati gli altri automobilisti che in transito hanno assistito alla terribile scena. Ad estrarre la donna dall’abitacolo i Vigili del Fuoco ma purtroppo era troppo tardi, vani i soccorsi, per lei non c’è stato nulla da fare se non constarne il decesso.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente oltre ai vigili del fuoco anche gli operatori del 118 che hanno fatto di tutto per rianimarla ed i carabinieri della compagnia di Frosinone ai quali spetterà adesso portare avanti le indagini al fine di ricostruire la dinamica del sinistro.

Immagine di repertorio