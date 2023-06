Incidente a Latina: ciclista falciato da un’auto, morto 59enne

Ancora sangue sulle strade. L’ennesimo sinistro è avvenuto questa mattina a Latina, sulla via del Mare. A perdere la vita un uomo di 59 anni che era in sella alla propria bici. Travolto ad investito dall’auto, vano l’intervento dei soccorsi che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Attualmente in corso le indagini da parte delle autorità.

L’incidente questa mattina al Lido di Latina

I fatti sono avvenuti questa mattina lungo via del Lido, a Latina. Qui un’auto, una Bmw, ha travolto ed ucciso un ciclista che procedeva verso il mare. Un impatto violento e fatale per l’uomo, italiano di 59 anni, che è morto sul colpo. Inutile l’intervento del personale sanitario, per il 59enne non c’è stato purtroppo nulla da fare. Al momento non sono molte le informazioni disponibili sul sinistro ma, stando ad una primissima ricostruzione, sembrerebbe che la vittima non si trovasse sulla pista ciclabile e che fosse in procinto di svoltare per raggiungere un distributore Agip che si trovava lungo l’opposta corsia di marcia. Poi, il violento l’impatto con l’auto: il veicolo l’ha centrato in pieno, facendolo sbalzare sull’asfalto e causandone la morte.

I rilievi

Fatto scattare l’allarme, sul posto per i rilievi sono giunti gli agenti della polizia locale e della Squadra Volante ai quali spetterà chiarire con esattezza la dinamica del sinistro. Come spesso accade in questi casi, a seguito dei fatti la strada incidentata è stata temporaneamente interdetta al traffico, provocando disagi alla circolazione.

L’incidente ad Ostia nella notte

Un altro incidente mortale è avvenuto questa notte intorno alle 4.30. Siamo ad Ostia Ponente, in via Guido Vincon, all’altezza di via Umberto Cagni. Qui un’auto e una moto si sono scontrate. Un urto violentissimo che non ha lasciato scampo al centauro che è morto sul colpo. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di verifica. La strada è stata chiusa per permettere lo svolgimento dei rilievi.