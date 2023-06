Incidente sull’A16, Flixbus diretto a Roma precipita in una scarpata: un morto e 14 feriti

Grave incidente questa notte sull’autostrada A16 Napoli-Canosa. Un Flixbus è precipitato in una scarpata. Il bilancio dell’incidente è tragico: un morto e quattordici feriti, di cui due molto gravi. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Roma, incidente in viale Kant, violento scontro auto-scooter: due ragazzi in fin di vita

Incidente sull’A16: Flixbus si ribalta e finisce in una scarpata: un morto

Era partito da Lecce e diretto a Roma il pullman Flixbus che è rimasto coinvolto in un grave incidente questa notte, intorno alle 4:00 sull’autostrada A16, all’altezza del chilometro 100.5, nel comune di Vallesaccarda in Irpinia. L’incidente è stato talmente violento che nello scontro sono rimaste coinvolte cinque automobili e l’autobus. Il Flixbus si è ribaltato precipitando in una scarpata.

A bordo del pullman c’erano trentotto passeggeri e due autisti. Un uomo sarebbe stato sbalzato via dall’autobus nello scontro e il suo corpo senza vita è stato recuperato nella scarpata. L’identità della vittima è ancora sconosciuta, dato che non aveva con sé i documenti al momento del sinistro. Sono quattordici i feriti, di cui due molto gravi, trasportati urgentemente con le ambulanze in diversi ospedali tra Avellino, Benevento e Ariano Irpino.

Terribile incidente in via Appia a Cisterna: morto un 44enne, strada chiusa

Dinamica del sinistro al vaglio della polizia stradale

La dinamica dello scontro è ancora da accertare ma, secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che il pullman abbia urtato un’auto ferma per poi ribaltarsi e finire dentro la scarpata. Sul luogo erano presenti l’eliambulanza e i vigili del fuoco per il soccorso ai feriti, la polizia stradale e il personale della direzione di tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. La strada è stata chiusa fino alle 6:45, quando poi è stato riaperto il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda in direzione Napoli.