Roma, incidente frontale nella notte: morta la guardia giurata Cristiano De Santis

Terribile incidente nella notte a Roma, dove uno scontro tra un’auto e un compattatore Ama è costato la vita a una giovane guardia giurata, Cristiano De Santis. L’uomo, un 35enne, era in turno con la sua auto di servizio quando è avvenuto il sinistro, in via di Malagrotta. Il sinistro è avvenuto intorno alle 2:00 della notte di oggi, 2 giugno. L’uomo lascia la moglie e tre bambini piccoli. Cristiano, conosciuto a Civitavecchia per averci vissuto a lungo per lavoro, era da poco tornato a vivere a Roma.

L’incidente a Malagrotta

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 35enne. L’autista della Csl (Compattatore Sade loader), rimasto sotto shock, è invece stato trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale all’Aurelia Hospital. Intervenuti per i rilievi gli agenti della polizia locale di Roma Capitale dei gruppi XI Marconi, XIII Monteverde e Gpit.

L’incidente è avvenuto nel tratto di rettilineo su via di Malagrotta. I due mezzi coinvolti si sono scontrati quasi frontalmente. La dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire. L’impatto è stato violento, tanto che il 35enne è rimasto incastrato nelle lamiere della vettura di servizio. Entrambe le vetture sono state poste sotto sequestro, così come i cellulari di entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti.

La nota dell’Associazione Guardie Riunite d’Italia

“La dinamica dei fatti è ancora in corso accertamenti da parte della autorità competenti intervenute sul suolo del sinistro, e dunque non c’è certezza della dinamica. Nel contempo, la nostra associazione di categoria sta fattivamente utilizzando tutti gli strumenti in suo possesso per garantire la propria vicinanza e condivisione del dolore che ha colpito la famiglia del collega Cristiano De Santis, oltre a supportarla materialmente grazia anche alla collaborazione di tutti gli associati. Come sempre A.G.R.I. applica il proprio motto: nessuno verrà mai lasciato indietro”, dichiara Massimo Raffi, presidente dell’Agri.