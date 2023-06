Roma, incidente in viale Kant, violento scontro auto-scooter: due ragazzi in fin di vita

Un grave incidente è avvenuto ieri, venerdì 2 giugno, all’incrocio tra viale Kant e viale Marx, nel IV Municipio di Roma. Il bilancio del sinistro è tragico: due ragazzi stanno combattendo tra la vita e la morte.

Terribile incidente in via Appia a Cisterna: morto un 44enne, strada chiusa

L’incidente al semaforo di viale Kant: scontro tra auto e motorino

L’incidente è avvenuto intorno alle 23:00 al semaforo dell’incrocio tra viale Kant, viale Marx e viale Adriano Fiori. I due giovani che si trovano in fin di vita erano a bordo di un motorino Piaggio quando, secondo il racconto di alcuni testimoni, avrebbero attraversato l’incrocio nonostante il semaforo rosso. I due si sono scontrati con un’auto che stava transitando all’incrocio, una Opel Agila guidata da un altro ragazzo giovanissimo.

La scena agghiacciante è stata vista da più persone presenti sul momento. A soccorrere i due ragazzi, sbalzati via dal Piaggio, sono stati due medici che si trovavano in un ristorante in viale Zanardini e che sono stati chiamati urgentemente da uno dei camerieri che ha visto l’intera scena dello scontro. Dai racconti dei presenti, la scena che si è presentata è stata terribile, con i caschi dei due giovani volati a diversi metri di distanza.

Incidente sulla Casilina: scappa dalla polizia, travolge una Smart e si dà alla fuga, morto 62enne

Due giovani in condizioni gravissime, lottano tra la vita e la morte

I medici, marito e moglie, hanno soccorso i feriti, cercando di fare il possibile in attesa dell’arrivo dell’automedica e dell’ambulanza, arrivate solo dopo 21 minuti la prima e dopo altri 5 minuti la seconda. Uno dei ragazzi era cosciente ed è riuscito a dare delle indicazioni per avvisare i genitori poco prima di dare segni di commozione cerebrale e di perdere conoscenza. L’altro, invece, fin da subito è apparso in condizioni gravissime con fratture multiple tra cui frattura del bacino e del femore. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale in codice rosso, il più grave all’Umberto I, l’altro meno grave, al San Giovanni. Il conducente della Opel Agila, sotto choc, è stato ascoltato ma, fortunatamente, non ha riportato ferite. Sul luogo sono intervenuti gli agenti del commissariato di San Basilio, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del V Casilino per i rilievi dell’incidente e per gestire la viabilità e l’ambulanza per i soccorsi ai feriti.