Incidente a Roma, scontro auto-moto a San Basilio: morto 41enne 

Ancora sangue sulle strade di Roma e ancora un incidente mortale, l’ennesimo di una lunga scia. Nella notte appena trascorsa, intorno all’una, nel quartiere San Basilio si è verificato un terribile scontro, in cui ha perso la vita un uomo. A scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, una moto Yamaha e un’auto, una Citroen: l’impatto è stato violento, non ha lasciato scampo al centauro, che è morto sul colpo.

Incidente mortale a San Basilio in via del Casale

L’incidente, purtroppo mortale, è avvenuto nella notte, intorno all’una, in via del casale di S. Basilio, all’incrocio con via Fioravante Martinelli: è qui, in questo punto, che è avvenuto il terribile scontro tra la moto e la vettura. A perdere la vita un uomo di 41 anni: il suo cuore ha smesso di battere lì, non c’è stato nulla da fare e ogni tentativo di soccorso e rianimazione è stato vano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del VII Gruppo Tuscolano: a loro, che hanno eseguito i rilievi, spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica e fare tutti gli accertamenti. La strada per diverso tempo è stata chiusa al traffico.

Tanti incidenti mortali in pochi giorni sulle strade del Lazio

In pochi giorni troppe persone sulle strade del Lazio, purtroppo, hanno perso la vita. Nel weekend scorso una donna di origini romene è stata falciata e uccisa ad Acilia, nel X Municipio, in via Prato Corneli, a poca distanza dal parco della Madonnetta: lei, stando a una primissima ricostruzione, stava attraversando la strada quando un Doblò di colore grigio l’ha travolta, senza lasciarle scampo. E non ha avuto scampo, purtroppo, anche una donna di 56 anni che sempre domenica, intorno alle 17.50, è stata travolta e uccisa da un’auto a Ponte Mammolo, all’altezza di via Cassino, all’incrocio con via Tiburtina. Alla guida della vettura, una Volkswagen Polo, un ragazzo italiano di 20 anni, che si è fermato a prestare i primi soccorsi. Ma invano.

Nella notte tra domenica e lunedì, poi, l’altro incidente mortale, sulla Togliatti, dove a perdere la vita è stato un 41enne: prima lo schianto contro un albero, poi contro tre auto in sosta. Lunedì, invece, sull’Appia, nel territorio di Cisterna di Latina, è morto un uomo a bordo di un’auto e ogni tentativo di soccorso e rianimazione è stato vano.