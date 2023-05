Incidente mortale sull’Appia: alla guida ubriaco e drogato, 38enne rischia la denuncia per omicidio stradale

Un terribile incidente è avvenuto pochi giorni fa sull’Appia, all’altezza del Comune di Cisterna di Latina. A scontrarsi un furgone e un’automobile. Un impatto violento, a seguito del quale una persona è deceduta. L’urto è avvenuto in corrispondenza del km 55.3 intorno alle ore 7:40. Fatto scattare l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale Anas. Purtroppo per la persona a bordo dell’auto non c’è stato nulla da fare, inutili i soccorsi. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Terribile incidente in via Appia a Cisterna: morto un 44enne, strada chiusa

L’incedente sull’Appia e l’esito degli accertamenti

A seguito del sinistro, sono subito partite le indagini da parte delle forze dell’ordine al fine di chiarire con precisione la dinamica di quanto avvenuto, nonché di stabilire eventuali responsabilità. Arrivati ieri gli esiti delle analisi tossicologiche effettuate sul 38enne alla guida del furgone che lo scorso lunedì è rimasto coinvolto nel sinistro che è costato la vita al 44enne Mighri Zouhair. Richiesti inoltre dalla polizia locale – impegnata nella ricostruzione di quanto avvenuto – gli accertamenti sul sangue e sulle urine, il 38enne è poi risultato positivo all’alcol test e al droga test. Esito quest’ultimo che ora potrebbe costare all’uomo una denuncia per il reato di omicidio stradale.

Le condizioni del 38enne

Il 38enne è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Goretti di Latina. Operato d’urgenza al suo arrivo nel nosocomio, le sue condizioni restano delicate e la prognosi riservata. Nel frattempo, entrambi i mezzi coinvolti nel sinistro sono stati sequestrati e portati presso il deposito giudiziario, a disposizione dell’autorità. Analogo discorso per il trolley recuperato nel vano posteriore del furgone.

La pericolosità della strada

Solamente qualche mese fa, il sindaco aveva sollecitato l’Anas, richiedendo anche l’intervento del Prefetto di Latina, per la messa in sicurezza dell’Appia proprio nel tratto che di competenza del Comune di Cisterna, il quale è spesso teatro di numerosi incidenti, talvolta mortali. Ma nonostante ciò, il copione torna, purtroppo a ripetersi.