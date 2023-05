Pomezia, tremendo incidente tra auto e moto: interviene l’eliambulanza, 41enne in codice rosso

Terribile incidente questa mattina pochi minuti prima delle ore 8:30 in via Laurentina, a Pomezia, all’altezza del civico 125, nel tratto compreso tra via delle Vittorie e via delle Monachelle, in zona Santa Procula. Lo scontro è avvenuto tra un’auto, una Dacia alla cui guida si trovava un 64enne di Pomezia, e una moto condotta da un 41enne di Ardea.

Moto sbalzata contro un tir

Da una prima ricostruzione la moto stava percorrendo via Laurentina provenendo da Ardea, in direzione Roma. L’automobile, invece, che proveniva da Roma, ha svoltato a sinistra, per immettersi verso il distributore di carburante che si trova proprio in quel punto. L’impatto con la moto che stava sopraggiungendo in quel momento è stato inevitabile. L’auto ha tagliato la traiettoria della moto, che è stata sbalzata contro un tir parcheggiato nella stessa direzione di marcia, verso Roma.

La moto è finita quindi contro il tir, ma il giovane centauro di Ardea fortunatamente è caduto prima dell’impatto del suo mezzo contro il camion. Il 41enne è comunque rimasto ferito in modo grave.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Pomezia con due pattuglie, i sanitari del 118 con un’ambulanza e, viste le condizioni del centauro, un’eliambulanza, che ha trasportato il giovane al San Camillo di Roma in codice rosso. L’uomo era comunque cosciente e non in pericolo di vita. Illeso invece il conducente della Dacia. Via Laurentina è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi e l’atterraggio dell’elicottero, oltre che per il tempo necessario alla messa in sicurezza della strada. Pesanti le ripercussioni sul traffico veicolare.