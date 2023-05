Grave incidente ad Ardea, uomo soccorso in eliambulanza: altri 5 feriti, tra cui 2 bambini

Grave incidente oggi pomeriggio, venerdì 26 maggio 2023, alla Nuova Florida ad Ardea tra due auto. E’ successo intorno alle 18.30. In circostanze tuttora in fase di accertamento due veicoli, una BMW e una Yaris, si sono scontrati lungo Viale Nuova Florida all’altezza di Via Rimini, nel tratto in salita. Sei in tutto le persone coinvolte, tra cui due bambini. Un uomo, che ha riportato le feriti più gravi, è stato portato d’urgenza in Ospedale in elicottero. Tre inoltre le ambulanze presenti sul posto unitamente agli Agenti della Polizia Locale di Ardea. Ingenti le ripercussioni al traffico di zona.

Grave incidente alla Nuova Florida oggi venerdì 26 maggio 2023

Stando alle informazioni disponibili l’uomo soccorso in elicottero è stato portato al San Camillo di Roma. Per quanto riguarda le altre cinque persone coinvolte, tra cui i bambini, nessuna di queste sembrerebbe aver riportato conseguenze serie. Il personale del 118, in alcuni casi, ha provveduto ad effettuare le medicazioni direttamente sul posto (ad alcuni è stato applicato ad esempio il ‘collarino’, ndr). Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco.

Viale Nuova Florida bloccato

In questo momento la circolazione è ancora bloccata in entrambe le direzioni in Viale Nuova Florida con ripercussioni anche nelle strade parallele, in particolare in Via Rieti. Code si registrano anche in corrispondenza della rotonda di Rio Verde.

L’incidente mortale a Tor San Lorenzo l’altra notte

Appena due giorni fa sempre ad Ardea, ma nella zona di Tor San Lorenzo, un uomo ha perso la vita in un altro drammatico incidente. La vittima, Andrea D’Ascenzi, 48 anni, stava viaggiando a bordo del suo scooter quando improvvisamente si è scontrato con un’auto nella quale viaggiavano altre tre persone: per lo scooterista, purtroppo, l’impatto si è rivelato fatale e non gli ha lasciato scampo. Lo scontro è avvenuto in via Severiana, all’altezza dell’incrocio con via delle Mimose intorno all’1 di notte tra mercoledì e giovedì.

Incidente mortale sulla Pontina: la vittima è Graziella Genovesi, stava rientrando dal lavoro (ilcorrieredellacitta.com)