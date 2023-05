Pomezia, tremendo incidente tra auto e camion: ferita bambina di 6 anni, interviene l’eliambulanza

Incidente a Pomezia. Uno scontro durissimo, che ha coinvolto due mezzi, e le cui causa sono ancora tutte da acclarare. A scontrarsi sono stati un’auto e un furgone, e a giudicare dalle condizioni in cui sono ridotti i mezzi, pare che l’impatto sia stato abbastanza grave. Quel che è peggio, è che una bambina di soli 6 anni è rimasta ferita dopo il sinistro. Le sue condizioni hanno richiesto immediatamente il trasporto d’urgenza in elisoccorso.

Incidente a Pomezia: coinvolta una bambina di 6 anni

Nella giornata di oggi, lunedì 29 maggio 2023, la sala operativa del comando di Roma ha inviato in via Arno (Pomezia) la Squadra 22/A per un incidente stradale tra un furgone ed un camion. Nell’urto, come anticipato, è rimasta coinvolta una bambina del 2017 che si trovava all’interno del furgone. Forte apprensione per le sue condizioni di salute della piccola, che al momento rimangono ancora tutte da accertare, così come le cause stesse che hanno portato al verificarsi dell’incidente. Non si sa ancora bene cosa abbia determinato lo scontro tra le due vetture, e per questo soltanto i rilievi potranno dare una risposta.

Il trasporto d’urgenza in Ospedale con l’eliambulanza

Dopo lo scontro, inoltre, la piccola era rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo, ma il personale degi Vigili del Fuoco, prontamente intervenuto sul posto dopo la segnalazione, ha velocemente estratto la piccola dal furgone in cui si trovava per poi affidarla alle cure del 118 per il trasporto in eliambulanza presso l’Ospedale Bambino Gesù. Sul posto, presenti anche le forze dell’ordine per dare supporto alle operazioni di messa in sicurezza della strada.