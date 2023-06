Incidente sulla Casilina: scappa dalla polizia, travolge una Smart e si dà alla fuga, morto 62enne

Tragico incidente nella notte in via Casilina, a Roma. Un 25enne a bordo di un’Audi si è schiantato contro una Smart. A perdere la vita un uomo di 62 anni, morto sul colpo. Accanto a lui sua moglie, trasportata in codice rosso all’ospedale di Tor Vergata. Il 25enne, dopo l’incidente, si è dato alla fuga a piedi.

Sfreccia con il rosso sulla Casilina e provoca un incidente: morto un 62enne

Il conducente dell’Audi, un giovane di 25 anni, era alla guida di un’Audi scura, modello S3, nella notte di giovedì 1 giugno 2023, quando intorno alle ore 3:00 ha iniziato a bruciare alcuni semafori rossi ed è stato notato dagli agenti della Polizia. Da lì è partito l’inseguimento.

L’uomo non si è fermato e ha accelerato seminando gli agenti e provocando un gravissimo incidente. Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra via Casilina e via di Torre Spaccata. E’ proprio lì che l’Audi è stata trovata dal gruppo Appio della polizia locale, completamente distrutta e senza il conducente a bordo.

A poca distanza dal ritrovamento dell’Audi gli agenti hanno trovato una Smart bianca incidentata e un semaforo abbattuto. Vittima dell’incidente un uomo di 62 anni, sbalzato fuori dal veicolo, mentre dentro la Smart intrappolata è rimasta la moglie, una sessantenne, in condizioni gravi. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. La donna non sarebbe in pericolo di vita.

Dopo l’incidente si dà alla fuga, poi si costituisce

L’uomo a bordo dell’Audi è fuggito prima con la macchina, poi, quando si è accorto che l’auto era troppo danneggiata, ha proseguito la fuga a piedi. Il pirata della strada si è costituito nel tardo pomeriggio di ieri 1 giugno ai carabinieri di Città Giardino. Adesso è accusato di omicidio stradale aggravato.

Sono tante le persone che in questi giorni hanno perso la vita per le strade di Roma. L’ultimo drammatico incidente mortale risale a ieri. A perdere la vita un uomo di 41 anni, vittima di un altro incidente all’incrocio con via Fioravante Martinelli a San Basilio. Il 41enne era a bordo della sua moto, una Yamaha, quando si è scontrato con una Citroen Ds3.