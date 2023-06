Auto dei ladri precipita sui binari: traffico ferroviario in tilt

Il traffico ferroviario sulla Roma-Cassino è bloccato dalle prime ore di oggi, 1 giugno. Un’auto è precipitata da un cavalcavia, per cause che sono al vaglio dei Carabinieri, tra le stazioni di Colleferro e Anagni. Secondo gli investigatori sembrerebbe verosimile che due ladri, dopo aver messo a segno un furto in un hotel, inseguiti dalle forze dell’ordine, possano aver perso il controllo dell’auto che è finita sui binari. Questo ha comportato il caos per la viabilità ferroviaria.

Grandi disagi per la circolazione ferroviaria a partire dalle prime ore di oggi

Grandi i disagi per la circolazione dei treni regionali, soprattutto, che quotidianamente trasportano nella capitale lavoratori e studenti che sono rimasti bloccati nei convogli in attesa che vengano ultimate le attività delle forze dell’ordine. Il blocco del traffico si è registrato dalle 5 di stamattina e i viaggiatori non sanno se la circolazione riprenderà regolarmente oppure se dovranno fare ritorno a casa. I mezzi di soccorso sono sul posto per svolgere indagini che, intanto, avrebbero accertato di trovarsi di fronte a una macchina rubata. A svolgere le attività investigative non solo i carabinieri, ma anche gli agenti della Polizia ferroviaria e gli uomini dei Vigili del fuoco.

Le attività dei soccorritori per rimuovere il mezzo e ripristinare la circolazione

Le indagini degli investigatori per risalire agli autori del furto proseguono, mentre sono in corso anche le attività per la rimozione del mezzo, così da consentire la ripresa della circolazione ferroviaria. Purtroppo anche nella giornata di ieri, però, i pendolari hanno dovuto fare i conti con disagi a causa del ritrovamento di un residuato bellico della Seconda guerra mondiale e, anche in questo caso si è trattato di un rinvenimento avvenuto sulla tratta Roma– Cassino. Considerevoli i ritardi che si sono registrati, che hanno superato anche tre ore. Il tempo utile a consentire agli artificieri di disinnescare la bomba. Solo alle 8, infatti, i treni sono ripartiti regolarmente.