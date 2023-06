Poliziotta uccisa a Roma, spari nell’androne del palazzo

Tragedia questa mattina a Roma, dove una donna è stata colpita e ferita a morte. A segnalare il vicino di casa, che ha raccontato alla polizia di aver sentito diversi colpi di arma da fuoco. Sul posto, in via Rosario Nicolò sono intervenuti diversi equipaggi della Polizia e per la donna, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: lei, una poliziotta, è morta, uccisa nell’androne del palazzo, lì dove è stata trovata senza vita, stesa a terra. Sulla vicenda le indagini sono in corso, bisogna capire cosa sia successo e dare un volto a chi ha impugnato l’arma e aperto il fuoco.

Poliziotta uccisa a Roma

La poliziotta, di cui al momento non è stata diffusa l’identità, è stata uccisa a colpi di pistola, almeno tre i colpi in testa, a Roma. La polizia è intervenuta sul posto poco dopo le 11, dopo la segnalazione del vicino che, preoccupato per aver sentito quegli spari, ha allarmato le forze dell’ordine. L’aggressore è in fuga, ora le indagini sono in corso per ricostruire quei tragici istanti. Tutto è al vaglio degli inquirenti.

