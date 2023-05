Roma-Lido, blitz dei writers: bloccano treno e scarabocchiano intera fiancata

Roma-Lido. Writers in azione su una delle linee più complicate del trasporto cittadino urbano: come notificato nelle ultime ore, nella serata di ieri, domenica 28 maggio 2023, c’è stata una nuova incursione dei writers nella Roma-Lido. Un’incursione, questa volta, avvenuta durate l’orario di servizio del trasporto, il che ha provocato non pochi danni corollari anche per i passeggeri in transito durante le loro azioni. Per vedere il video, disponibile sulla pagina Instagram di WelcomeToFavelas, CLICCARE QUI.

Incursione dei writers sulla Roma-Lido durante il servizio

In una nota diramata nell’ultima ora, l’Associazione TrasportiAmo ha scritto: ”Ieri sera, domenica 28, c’è stata una nuova incursione dei writers nella Roma-Lido, stavolta durante l’orario di servizio, fatto che rende l’episodio ancora più assurdo. Il blitz è scattato intorno alle ore 23 circa quando il treno CAF, diretto a Porta San Paolo, si è fermato alla stazione-rudere Tor di Valle. Ad agire sarebbe stata una vera e propria banda di writers, composta da una quindicina di persone, secondo le prime informazioni, tra quelli in attesa alla banchina e gli altri a bordo del convoglio stesso che, al momento topico, avrebbero provveduto a girare più di una maniglietta dell’emergenza porte in modo da impedirne la ripartenza. Il servizio è rimasto interrotto per una mezz’ora circa, il tempo di ripristinare le porte, e un’intera fiancata del CAF è finita scarabocchiata. È stata un’azione studiata nei minimi particolari, sapevano benissimo che la stazione-rudere Tor di Valle è priva della vigilanza, e non se ne capiscono le motivazioni data la presenza del cantiere. Stigmatizziamo l’episodio ma chiediamo pubblicamente a COTRAL e ASTRAL come intendano agire, ognuna per propria competenza, per difendere il patrimonio pubblico e garantire, specie nei fine settimana, la sicurezza al personale”.