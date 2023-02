Roma Lido, corse soppresse e ressa sulle banchine: enormi disagi oggi 1 febbraio

Mattinata di passione per i pendolari della ex Roma Lido (oggi Metromare) alle prese con enormi disagi causati da ritardi e cancellazioni di corse. Da circa un’ora infatti il servizio presenta rallentamenti con attese che sono arrivate in alcuni casi fino a 15 minuti. In altri invece le corse sono state direttamente cancellate. Ciò, come purtroppo accade spesso, ha provocato affollamenti e resse sulle banchine come per esempio alla stazione di Acilia. In questi minuti tuttavia, stando al sito ufficiale di Astral, la situazione sembrerebbe in via di miglioramento considerando che per i prossimi minuti non vengono segnalate particolari criticità.

Ritardi e cancellazioni oggi 1 febbraio sulla Metromare (ex Roma Lido)

Da stamattina alle 6.00 sono state 13 le corse che hanno registrato ritardi che sono andati da 3 fino a 15 minuti. Quattro invece i treni cancellati del tutto, l’ultimo alle 8.00. Disservizi che, chiaramente, trattandosi dell’ora di punta per i pendolari, hanno generato caos e disagi alle stazioni con maxi assembramenti in banchina in attesa del primo convoglio utile. Come detto però in questi minuti la situazione sembrerebbe essere in via di miglioramento con il servizio tornato progressivamente regolare.

Roma Lido (ma non solo): il bollettino della (in)accessibilità, ascensori e scale mobili fuori uso un po’ dappertutto

L’ira dei pendolari della Metromare

Inevitabili pertanto sono esplose le rimostranze degli utenti della tratta nei vari gruppi social dedicati. “Se i trenini passano ogni 25 minuti ovviamente si riempiono come una scatoletta di sardine!”, scrive un utente. Una pendolare commenta: “Ieri ho atteso 50 minuti “. Sì perché anche nelle corse del tardo pomeriggio di martedì si sono riscontrati disagi: “Ieri sera anche ogni 35-40 e per fare un tratto da 20 min ci hanno messo mezz’ora… Ormai è un servizio ridicolo”. Ma anche in giornata le cose non erano andate meglio: “Oggi (ieri, ndr) siamo messi proprio male! Il tabellone cambia ogni 3 min…è passato da 12:07 a 12:19… ma perché siamo cittadini di terza categoria? È inutile anche prendere un treno anticipo…si fa tardi lo stesso”.

Ascensori fuori servizio e scale mobili bloccate sulla Roma Lido, battuto un nuovo record: “22 impianti fermi su 30”