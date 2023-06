Ostia, tremendo incidente nella notte tra auto e moto: morto centauro (FOTO)

Terribile incidente nella notte di oggi, 4 giugno, a Ostia Ponente, in via Guido Vincon, all’altezza di via Umberto Cagni. A scontrarsi un’auto e una moto, pochi minuti dopo le 4:30. L’urto tra i due mezzi è stato violentissimo, tanto da non lasciare scampo al centauro, morto sul colpo.

Incidente mortale a Ostia in via Guido Vincon

L’auto e la moto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Da quanto risulta, l’uomo a bordo della moto, un giovane di quasi 40 anni, era appena uscito dal garage della sua abitazione per andare al lavoro quando è stato preso dall’auto che l’ha sbalzato a terra. Il fragore dell’incidente è stato fortissimo, tanto da far sobbalzare alcuni residenti, che hanno chiamato i soccorsi, facendo diverse chiamate al 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, nonostante i tentativi di salvare il centauro, non hanno potuto far altro che constatarne in decesso, avvenuto poco dopo il sinistro. Mistero sugli occupanti della vettura – un’Audi a noleggio – che si è scontrata con la moto. Si tratterebbe, secondo le testimonianze di persone residenti in zona, di quattro giovani, ma quanto riportato dai cittadini deve essere ancora confermato dalle forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati per i rilievi del sinistro gli agenti della polizia locale di Roma Capitale Gruppo VIII Tintoretto. I caschi bianchi adesso dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità dell’accaduto. I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro.

Strada chiusa

La strada è stata chiusa per i rilievi e ancora questa mattina risulta interdetta al traffico nel tratto compreso tra Via Guido Vincon, via Cagni e piazza Gasparri. Le operazioni di rilievo sono durate diverse ore. Solo questa mattina intorno alle 9:45 è stato possibile procedere la salma del giovane motociclista è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale a Roma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

65 vittime dall’inizio dell’anno

Quella di questa notte è la 65ima vittima della strada a Roma e provincia dall’inizio del 2023. Un bilancio terribile, praticamente un morto ogni due giorni, cifre che superano ampiamente quelle dello scorso anno – già pesanti – che si fermavano però a una vittima ogni tre giorni. Dalle statistiche si rileva che metà delle persone coinvolte in incidenti mortali si trovavano alla alla guida di un motoveicoli. I pedoni uccisi, invece, sono stati finora 16.