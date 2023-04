Incidente sulla Casilina: frontale tra auto e moto, morto centauro

Ancora sangue sulle strade. Un terribile sinistro si è verificato questo pomeriggio su via Casilina, tra i comuni di Frosinone e Ferentino. A scontrarsi frontalmente – per cause ancora tutte da accertare – un’auto e una moto. Ad avere la peggio il centauro che è morto sul colpo. Vani, purtroppo, i soccorsi. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Terribile incidente sulla Pontina: muore ciclista, strada bloccata

Scontro frontale tra auto e moto

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 17 nel territorio di Ferentino, in provincia di Frosinone. A scontrarsi frontalmente un’auto e una moto, a bordo della quale viaggiava un uomo di 54 anni del posto che a seguito del violento impatto è deceduto. Vani i soccorsi, i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per salvare il centauro. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. Oltre al 118, sul posto sono poi giunti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco.

L’incidente sulla Pontina

Un altro incidente mortale si è verificato sempre questo pomeriggio ma stavolta sulla Pontina, nel territorio di Terracina, in provincia di Latina. A perdere la vita un ciclista ed anche in questo caso sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine al fine di fare luce sull’accaduto. Per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.