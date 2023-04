Incidente mortale sulla Cristoforo Colombo: scontro tra due auto

Ancora un incidente a Roma, ancora un sinistro dall’esito mortale. Questa volta sulla Cristoforo Colombo, all’altezza di via del Canale della Lingua: a scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, due auto. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo, purtroppo, a una donna, che è morta sul colpo.

Incidente mortale sulla Cristoforo Colombo oggi

L’incidente sulla via Cristoforo Colombo è avvenuto intorno alle 10 di questa mattina e mentre scriviamo sono ancora in corso i rilievi da parte degli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale. A loro il compito di ricostruire l’esatta dinamica, capire cosa sia successo. Sul posto anche il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro se non constatare il decesso della donna di 82 anni, che viaggiava a bordo della sua auto, una Chevrolet Aveo. Alla guida dell’altra vettura, una Hyundai Tucson, un uomo di 59 anni, che è rimasto ferito, ma non in modo grave.

Traffico bloccato sulla Colombo

E se sulla dinamica ancora sono in corso gli accertamenti da parte dei caschi bianchi, una certezza c’è: il traffico è in tilt. La via Cristoforo Colombo è bloccata in direzione Roma, all’altezza dell’Infernetto e l’uscita è obbligatoria su via del Lido di Castel Porziano. I rilievi sono ancora in corso, ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare: lo scontro è stato violento, il suo cuore ha smesso di battere.

Una scia di incidenti mortali

Ancora sangue sulle strade e ancora, troppi, purtroppo, gli incidenti mortali. Sabato pomeriggio a Velletri sulla via dei Laghi un ciclista, Daniele Rigitano, ha perso il controllo della bici e per cause da accertare è caduto a terra. L’uomo, 42enne residente a Ladispoli, è stato trasportato d’urgenza, in eliambulanza, all’ospedale San Camillo, dove ieri mattina i medici si sono dovuti arrendere. Troppo gravi le ferite riportate, per lui non c’è stato nulla da fare.

E non c’è stato nulla da fare, purtroppo, neanche per Alessandro Massimi, militare dell’esercito che sabato sera ha perso la vita sulla Via Ardeatina a Roma, all’altezza del Divino Amore. In questo caso l’incidente sembrerebbe essere stato frontale e l’impatto non ha lasciato scampo alla vittima, che aveva 45 anni e viaggiava a bordo di una Fiat Panda.