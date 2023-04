Incidente mortale sull’Ardeatina: perde la vita il Militare Alessandro Massimi, aveva 45 anni

Incidente mortale sabato sera sulla Via Ardeatina a Roma, all’altezza del Divino Amore. A perdere la vita è stato Alessandro Massimi, Militare nell’Esercito. Fatale per lui un terribile schianto avvenuto intorno alle 19.30. Due i veicoli coinvolti in un drammatico frontale. L’impatto, purtroppo, non ha lasciato scampo al Militare. La vittima aveva 45 anni. In corso tuttora gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Incidente mortale sulla Via Ardeatina sabato 22 aprile 2o23

L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 19.30 del 22 aprile sulla via Ardeatina esattamente in corrispondenza del km 11.100. Il sinistro, frontale come detto, ha riguardato una Jeep e una Fiat Panda. A bordo di quest’ultima viaggiava la vittima, Alessandro Massimi, classe 1978. A bordo della Jeep invece un uomo del 1969, che è stato trasportato al S. Eugenio in codice verde. I veicoli sono stati posti sotto sequestro. Sul posto, oltre ai sanitari, gli agenti della Polizia Locale del IX Gruppo Eur.

