Incidente mortale sulla Flaminia: Calogero Palmeri travolto e ucciso da un furgone

Si chiamava Calogero Palmeri l’uomo di 73 anni che ieri pomeriggio, poco dopo le 16, ha perso la vita in un terribile incidente stradale a Roma, sulla strada statale 3 “via Flaminia”. Lo scontro, tra una moto e un furgone, è costato la vita al motociclista: il suo cuore ha smesso di battere lì, in corrispondenza del km 14,500, in località Prima Porta.

L’incidente mortale sulla Flaminia

L’uomo era fermo sul ciglio della strada, si trovava a bordo del suo motorino nella corsia di emergenza. Forse era lì per un guasto al mezzo o semplicemente per una telefonata. Quello che è certo, però, è che un furgone lo ha travolto e ucciso, proprio mentre si trovava in sella a un Piaggio Liberty. Alla guida del mezzo un 40enne romano, incensurato, che si è fermato a prestare i soccorsi. Che, però, si sono rivelati vani: nonostante il disperato tentativo di rianimazione, Calogero Palmeri, originario di Castelvetrano (in Sicilia) e residente da anni a San Basilio, è morto sul colpo.

La dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita Calogero Palmeri

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente, spetterà ai caschi bianchi di Roma Capitale, che ieri pomeriggio hanno provvisoriamente chiuso un tratto della carreggiata della Flaminia in direzione Roma, all’altezza della Galleria di Prima Porta, fare tutti gli accertamenti del caso. E fare chiarezza sul terribile incidente, l’ennesimo di una lunga scia. Da una primissima ricostruzione pare che la vittima si trovasse sotto la galleria, sul ciglio della strada: un malore? una telefonata? un guasto? Domande alle quali bisognerà dare risposta. Quello che, invece, è certo è che un furgone, un Mercedes Vito, lo ha centrato in pieno, travolto e ucciso.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza sui social per il 73enne, conosciuto e attivo nel circolo del Pd. “In ogni manifestazione, in ogni lotta c’era lui, il piccolo grande uomo” – scrive chi lo conosceva bene e ancora non riesce a crederci. E ancora, “Sei stato sempre un grande, nonostante la tua altezza, compagno vero e persona perbene. Porterò sempre con me le tue parole, durante la mia campagna elettorale. Ci mancherai, ci mancherà il tuo impegno” – ha scritto Massimiliano Umberti.

Poche settimane fa la morte di una donna

Poche settimane fa, sempre sulla Flaminia, ha perso la vita una donna filippina di 56 anni. Lei si trovava a bordo di uno scooter Honda Sh guidato da un ragazzo di 20anni che, intorno alle ore 15:30, si è scontrato con un furgone Opel Combo condotto da un uomo di 64 anni. L’incidente è avvenuto in via Flaminia Nuova, all’altezza del civico 300, nel tratto compreso tra Vigna Clara e Due Ponti. Nello scontro la donna è morta sul colpo, mentre il 20enne, alla guida del mezzo a due ruote, è rimasto gravemente ferito.