Incidente mortale tra Aprilia e Ardea: addio a Giuditta Naitza

Nel terribile incidente che si è verificato sabato 15 aprile, in via dei Rutuli, tra Aprilia e Ardea è morta la 76enne, Giuditta Naitza. La donna si trovava alla guida della sua Seat, e con lei seduto sul sedile passeggero c’era il figlio, quando per cause ancora in corso di accertamento, la donna ha perso il controllo della sua macchina finendo nella corsia di marcia opposta e scontrandosi in un frontale con un’Alfa Mito.

Le condizioni della donna sono apparse subito drammatiche

Uno scontro tremendo quello che si è verificato alle 15 e 30. La Polizia locale e i sanitari del 118 sono accorsi, ma si sono immediatamente resi conto che le condizioni della 76enne erano drammatiche. Il trasferimento nell’ospedale di Aprilia è stato tempestivo, nella speranza di salvare la vita della donna. Purtroppo, nonostante i medici si siano adoperati con tutti i mezzi per tenerla in vita, per la 76enne non c’è stato nulla da fare, dopo qualche ora dal ricovero in ospedale è deceduta.

Feriti anche il figlio della vittima e il conducente dell’alta auto

Feriti anche il conducente dell’altra vettura e il figlio della vittima, ma non versano in pericolo di vita. Adesso agli agenti della Polizia locale spetta il non facile compito di stabilire cosa sia successo. L’idea che gli inquirenti ritengono più probabile è che la donna abbia avuto un malore alla guida. Secondo una prima ricostruzione, sembra plausibile che all’altezza di via Bormida, quando ha sbandato, per perdere il controllo della sua auto, la 76enne, abbia avuto un malessere.

Anche se, almeno per il momento, si tratta solo di ipotesi che gli investigatori, coordinati dalla Procura di Latina nelle indagini, dovranno avvalorare con prove. Se la salma della donna è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito, sembrerebbe che nelle prossime ore verrà restituita ai familiari perché possano darle l’ultimo saluto.